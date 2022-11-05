В Red Bull утвердили новую структуру руководства

В компании Red Bull, занимающейся производством энергетических напитков, и владеющей командами Red Bull Racing и AlphaTauri, утвердили новую структуру руководства после смерти соучредителя Дитриха Матешица.

Акционеры приняли решение, что стратегическая и операционная ответственность в Red Bull больше не будет осуществляться одним генеральным директором, как это было при Матешице, а будет разделена между тремя людьми. В письме, которое сын Матешица Марк отправил сотрудникам Red Bull, он объяснил, что реализовано решение, «предложенное моим отцом и поддержанное нашими тайскими партнёрами».

В новый Совет директоров Red Bull войдут Франц Вацлавик (генеральный директор по производству напитков), Александр Кирхмайр (финансовый директор) и Оливер Минцлафф (генеральный директор по корпоративным проектам и инвестициям).

«Франц, Александр и Оливер были командой нашей мечты. Я очень рад, что они возьмут на себя эту задачу», – добавил Марк Матешиц.

Фактически, за команды Формулы 1 теперь будут отвечать Минцлафф, в чьи обязанности входит вся рекламная деятельность концерна, и Кирхмайр, который в должности финансового директора будет утверждать все бюджеты и расходы Red Bull.

До недавнего времени Оливер Минцлафф занимал должность председателя правления футбольного клуба «РБ Лейпциг», а с 2014-го по 2016-й отвечал за все проекты Red Bull в мировом футболе. До прихода в австрийскую компанию Минцлафф восемь лет проработал в Puma.