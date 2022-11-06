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Автоспорт

Джеймс Ваулз о перебоях в работе двигателя у Хэмилтона

Джеймс Ваулз о перебоях в работе двигателя у Хэмилтона

Главный стратег Mercedes Джеймс Ваулз рассказал о причинах перебоев в работе двигателя в Мехико, на которые в конце квалификации жаловался Льюис Хэмилтон…

Джеймс Ваулз: «Перебои в работе двигателя возникли из-за непривычных условий. Настройки для нормального атмосферного давления, ведь почти все гонки проходят на уровне моря, у нас очень хорошие, а на большой высоте нам пришлось заново настраивать силовую установку, в очень ограниченное время.

Уверен, у всех возникли такие проблемы, не только у нас. Обычно они проявляются в квалификации, когда гонщик работает педалью газа быстро и резко, так что турбина и топливная система должны реагировать почти мгновенно.

В гонке нет необходимости мгновенно обеспечивать необходимый перепад мощности, все происходит плавнее – и мотору хватает топлива и воздуха. Всё это можно настроить, режим для гонки у нас получился более оптимальным, но и в квалификации силовая установка работала хорошо, не считая небольшой потери эффективности у обоих гонщиков».

Источник:www.f1news.ru

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