Джек Дуэн нервничал перед дебютом за Alpine

На прошлой неделе Джек Дуэн дебютировал за рулём Формулы 1 в рамках гоночного уик-энда, отработав первую тренировку в Мехико за рулём Alpine. Австралийский гонщик рассказал, что сильно нервничал за несколько недель до заездов.

«Я получил классный опыт, которому предшествовала серьёзная подготовка, – приводит слова Джека Дуэна издание Racingnews365. – Я начал подготовку ещё в начале августа, когда появились первые новости о том, что я могу дебютировать в тренировке.

Ты всегда нервничаешь, когда предстоит пересесть из машины Формулы 2 в машину Формулы 1. Я старался справиться с волнением, представив, что я уже получил то, к чему стремлюсь – к выступлениям в Формуле 1. За четыре недели до заездов я нервничал гораздо сильнее, чем в пятницу в Мехико.

Как только я сел за руль и выехал из боксов, то меня захлестнули эмоции, но в то же время всё волнение как рукой сняло. Мне сложно это объяснить, но я испытал по-настоящему классные ощущения».