Доменикали: В Ф1 готовы к разговору о новой команде, но...

Руководство Формулы 1 готово обсуждать вопрос о появлении в чемпионате мира 11-й команды, но, по словам Стефано Доменикали, во-первых, при этом должны быть соблюдены определённые условия, во-вторых, нет никакой необходимости торопиться.

В двери Формулы 1 активно стучится Майкл Андретти со своим проектом Andretti Global, уверяя, что для этого есть все необходимые ресурсы. Пока нет ощущения, что уже можно говорить о каком-то прогрессе, хотя Доменикали заявил, что в Формуле 1 готовы к переговорам.

«Допустить на стартовое поле ещё одну команду, чтобы сделать гонки более интересными – не проблема, – прокомментировал президент и исполнительный директор Формулы 1. – Мы изучаем этот вопрос, и если появится достойный кандидат, который хочет обсуждать с нами приход в чемпионат, то мы готовы к такому разговору. Но мы никуда не торопимся.

Мы должны обсудить ценность такого проекта и все связанные с ним процессы с FIA. Я и считаю, что главный вопрос состоит в том, вырастет ли с появлением этой команды ценность чемпионата мира. Если вырастет, то, конечно, мы это обсудим.

Но это также должны признать все участники чемпионата, такое условие включено в Договор Согласия. И прежде всего новая команда должна усилить Формулу 1, как в финансовом отношении, так и в спортивном – это всё-таки главное условие».