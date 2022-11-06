Феттель: Ловлю себя на том, что во всём стремлюсь к идеалу

Стремление добиться идеальных результатов во всем – одно из важнейших профессиональных качеств, необходимых гонщику. В полной мере оно присуще Себастьяну Феттелю, причем, про признанию немецкого гонщика Aston Martin, в семейной жизни это не всегда хорошо. Близится день, когда он расстанется с Формулой 1 и пока не знает, что ждёт его дальше.

«Совершенно точно, что я не буду скучать по всем этим бесконечным перелётам, деловым встречам и общению с прессой, – поделился Феттель в интервью немецкому журналу Der Spiegel. – Но что если мне будет не хватать драйва, адреналина, вызова – собственно, гонок? Всего, благодаря чему спорт занимает такое важное место в моей жизни?

Особенность нашей работы в том, что у тебя нет времени думать, разглядеть, куда ты едешь, где надо поворачивать. Если я подлетаю к повороту на скорости за 300 км/ч и бью по тормозам на долю секунды позже, то я уже промахнусь мимо апекса.

Уловить это мгновение, как-то измерить его для себя, просто невозможно. Мы говорим примерно о пяти сотых секунды – человеку сложно как-то это почувствовать. И тем не менее ты бьёшь по тормозам именно в тот момент, когда это нужно сделать – в этом есть особое очарование.

Надо всегда видеть на шаг вперёд. Представьте, что перед вами идеально нарисованный круг, а вам надо точно обвести его рукой, не отклонившись ни на миллиметр, потому что максимальный уровень сцепления именно на этой тонкой линии.

Во время квалификации вы всегда стремитесь проехать круг как можно ближе к идеалу, для этого нужно слепо доверять машине и буквально слиться с ней. Поэтому, когда удаётся проехать такой круг, ты испытываешь невероятное удовлетворение.

Но даже за пределами кокпита я постоянно ловлю себя на том, что хочу во всём добиться идеала. Всё должно быть максимально аккуратно и точно. Например, я не выношу, если картина на стене висит криво. Это меня раздражает, отвлекает, и мне тут же хочется всё поправить.

Супруге порой приходится со мной непросто, но, наверное, это типичная история, которую о своих мужьях могут рассказать многие женщины».