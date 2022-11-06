Макс Ферстаппен: Спринт – это не настоящая гонка

На бразильском этапе чемпионата пройдёт последняя в этом году спринтерская гонка, но, по словам Макса Ферстаппена, удовольствия она ему не доставит.

По итогам субботнего спринта определяется порядок старта в воскресном Гран При – в календарь чемпионата в 2021-м и 2022 гг. были включены три этапа с такой расширенной программой, а в следующем сезоне их будет уже шесть.

«Мне это не нравится, такой формат уик-энда меня не радует, – приводит слова двукратного чемпиона мира RacingNews365. – Ничего не имею против одной тренировки, после чего сразу следует квалификация – полагаю, такой вариант мне даже лучше подходит. Но в спринтерских гонках нет нужного настроя. Каждый раз, когда я в них выступаю, все мысли лишь об одном: «Надо постараться не повредить машину, но при этом удержаться в первой тройке».

С моей точки зрения, это не настоящая гонка, ведь потом нам предстоит выйти на старт главной гонки уик-энда, за которую в любом случае начисляют больше очков, и там ты всегда рискуешь больше.

Возможно, какие-то яркие эмоции вызывает ещё один старт, но вперёд будут пробиваться только те гонщики, кто стартует из дальних рядов, ведь обычно ты ставишь шины, которые едва выдерживают всю дистанцию спринта, поэтому по ходу этой гонки происходит не так много событий. Я считаю, что за уик-энд надо проводить только одну гонку.

Не понимаю, какие проблемы с этим связаны, ведь, по-моему, у нас было так много захватывающих гонок, и нет необходимости добавлять ещё одну треть дистанции Гран При. При этом все всегда максимально осторожничают, ведь если ты сражаешься за третью позицию, и происходит небольшой контакт, то ты откатываешься назад, и твоя задача на воскресную гонку серьёзно усложняется.

Это означает, что ты, вероятно, не станешь рисковать, а в гонках так быть не должно. Поэтому спринтерская гонка получается не такой интересной, но, конечно, мы всё равно постараемся её выиграть».