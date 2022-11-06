Палоу и О’Вард критикуют систему выдачи суперлицензий

У Алекса Палоу и Пато О’Варда, двух гонщиков IndyCar, которые в этом году принимают участие в тестах и тренировках за рулём машин McLaren в Формуле 1, есть претензии к действующей системе суперлицензий FIA.

У Палоу, прошлогоднего чемпиона IndyCar, суперлицензия есть, а вот у О’Варда – нет, хотя в трёх последних сезонах американской серии он занял 4-е, 3-е и 7-е места, одержав в 2021-м и 2022-м четыре победы. Кстати, Палоу за эти два года тоже выиграл четыре гонки.

Чемпион IndyCar получает 40 баллов, и этого достаточно для суперлицензии. Столько же получает гонщик, выигравший титул в Формуле 2, но в молодёжной серии 40 очков начисляют и остальным гонщикам первой тройки, тогда как в IndyCar занявший по итогам сезона 2-е место получает лишь 30 баллов. За 3-е место полагается 20, за 4-е – 10 и так далее.

О’Вард в этом году занял 7-е место в американском чемпионате, за что ему было начислено только 4 очка, хотя IndyCar – серия высокого уровня, в которой выступают настоящие профессионалы. Пато показывал отличную скорость в квалификациях, на всех трассах дорожного типа стартовал из первой шестёрки, но в гонках его не раз подводила техника.

Когда Палоу спросили, надо ли что-то менять в системе выдачи суперлицензий FIA, испанский гонщик сказал: «Да, но не думаю, что в ней что-то изменится. Разумеется, у меня суперлицензия есть, я доволен, поэтому меня не волнует, что там будет происходить.

Но, конечно, я считаю, что это очень несправедливо, когда в некоторых сериях начисляют недостаточно баллов – например, у Пато такой лицензии нет, хотя он занимал в нашем чемпионате и 3-е место, и 4-е и 7-е. Если парень 17 уик-эндов в году сражается на трассе с профессионалами, у которых по 10 или 15 лет опыта в IndyCar, то такой человек может многого добиться в Формуле 1.

Но правила есть правила, поэтому остаётся надеяться, что в будущем они изменятся. Насколько я понимаю, в FIA хотят, чтобы все прошли через европейские или ещё какие-нибудь другие чемпионаты. Но правда состоит в том, что за победу в какой-нибудь зимней серии в Тайланде можно получить больше очков, чем за 5-е местов IndyCar. Не думаю, что это справедливо».

За титул в азиатской Формуле 3 действительно начисляют 10 баллов, а за 5-е место в IndyCar – всего восемь.

Пато О’Вард тоже считает, что серия IndyCar явно недооценена: «Мы должны объединить усилия и постараться это исправить. Мне кажется, что многие гонщики упускают разного рода возможности, поскольку всё блокируется из-за отсутствия суперлицензии…

У меня есть все необходимые качества, чтобы её заработать. Но я действительно считаю, что есть много отличных гонщиков, которые должны получить шанс пробиться в Формулу 1, но не получают его только потому, что у них нет суперлицензии.

Мы все знаем, насколько сложно побеждать в IndyCar, и насколько высок уровень соперничества в этой серии. Я считаю, что любой гонщик, кто претендует на титул в IndyCar, заслуживает шанса пробиться в Формулу 1, если какая-то из команд решает предоставить ему такой шанс».

В данном случае О’Вард намекает на ситуацию с Колтоном Хертой, которым интересовались в Red Bull и готовы были пригласить его в AlphaTauri, но не получилось только по формальной причине.

«Не у каждого гонщика карьера складывается идеально, потому не всех есть миллионы, которые надо потратить, чтобы добраться до Формулы 1, – продолжил мексиканец. – Как и у многих других, моя карьера развивалась по безумному сценарию, я гонялся в Японии, в Мексике, гонялся на спортпрототипах в Америке и в Европе.

Но когда ты выступаешь в разных сериях, часто бывает, что из-за определённого стечения обстоятельств ты не доводишь чемпионат до конца, потому что ты остаёшься без финансирования, или происходит что-нибудь ещё.

Всё это просто вызывает сожаление, потому что, по-моему, многие талантливые гонщики не получают шансов, которых они заслуживают, поскольку наталкиваются на какие-то преграды».