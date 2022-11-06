Пато О’Вард мечтает, что двери в Формулу 1 откроются

Пато О’Вард в 2018 году стал чемпионом американской серии Indy Lights, после чего талантливого мексиканца пригласили в молодёжную программу Red Bull, однако там он не задержался, причём по той же причине, по которой в Формуле 1 в ближайшее время не сможет дебютировать Колтон Херта, ещё один перспективный заокеанский гонщик – из-за отсутствия суперлицензии FIA.

Но вскоре Пато подписал контракт с McLaren Racing, ведь у британской компании есть своя команда в IndyCar, и оправдал возложенное на него доверие: дебютный сезон завершил на 4-м месте личного зачёта, а в 2021 году начал выигрывать гонки и вошёл в первую тройку, после чего Зак Браун премировал его тестами в Абу-Даби.

В общем, в McLaren к нему относятся весьма уважительно, иначе бы не доверили пилотировать уникальные исторические машины: например, в прошлом году на фестивале Velocity International он погонял на чемпионской MP4/13 Мики Хаккинена, а этой осенью – на MP4/5B Айртона Сенны. Разумеется, показательными выступлениями и тестами прошлогодней машины MCL35M дело не ограничивается, и теперь Пато предстоит впервые провести пятничную тренировку в Абу-Даби за рулём MCL36.

В следующем году О’Вард продолжит выступать за команду Arrow McLaren SP в IndyCar, но в будущем, конечно, мечтает продолжить карьеру в Формуле 1.

«Я постепенно, шаг за шагом к этому готовлюсь. При этом важно не слишком опережать события, хотя это и непросто, – приводит слова 23-летнего мексиканца издание The Race. – Но не менее важно получать удовольствие от той работы, которой я занимаюсь сейчас, и добиваться максимально возможных результатов.

Я чувствую, что если я буду действовать именно так, двери откроются и всё сложится, как надо. Конечно, если я буду хорошо справляться со своей работой и продолжать выступать на высоком уровне.

Когда проведу тренировку в Абу-Даби, я смогу лучше понять, что значит работать за рулём современной машины Формулы 1, но я просто очень благодарен за эту возможность. А пока я хочу, словно губка, впитывать информацию и продолжать учиться. И просто стараться выступать всё лучше, помогать команде и никогда не забывать наслаждаться моментом – это вообще самое важное».