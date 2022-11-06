В Лас-Вегасе прошла официальная презентация Гран При

В субботу вечером в Лас-Вегасе состоялась официальная церемония презентация Гран При, который пройдёт в этом американском городе 16-18 ноября 2023 года.

О том, что билеты на Гран При Лас-Вегаса будут самыми дорогими, мы писали, и Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1, объяснил это так: «Мы собираемся устроить самое впечатляющее шоу в мире, и это будет своего рода заявление, сделанное Формулой 1. Это должно получить признание, и мы намерены сделать цены высокими, потому что это Лас-Вегас, и всё соответствует самой природе той публики, что приезжает в этот город.

Для людей, которые хотят платить и тратить меньше, возможности тоже будут. В жизни всегда так бывает: если рынок тянет цены вверх, то мы со своей стороны отвечаем за то, чтобы устроить отличную гонку».

Гран При Лас-Вегаса станет третьим американским этапом, который проходит на территории США – после гонок в Остине и Майами.

Особенность предстоящей гонки ещё и в том, что в качестве промоутеров выступают Liberty Media и сама Формула 1, поэтому корпорация приобрела участок земли в Лас-Вегасе, где будут построены комплекс боксов, разместятся пит-лейн, паддок и гостевые зоны.

«Поскольку мы выступаем в качестве промоутера, то хотим сделать гонку образцом того, что можно сделать и на других этапах чемпионата, – заявил Грэг Маффей, исполнительный директор Liberty Media. – Мы хотим воспользоваться огромным интересом американской публики, спрос сейчас очень высокий. Предвижу, что билеты на гонку будут распроданы за несколько часов.

Кроме того, в плане доходов это станет самой важной гонкой для нашей компании, но и самой дорогой в плане затрат. Мы постараемся создать для болельщиков возможность выбора, поскольку не все могут платить высокую цену, и мы это понимаем…»

Команды Mercedes, Red Bull Racing и Williams доставили в Лас-Вегас свои машины, Льюис Хэмилтон, Серхио Перес и Алекс Элбон участвовали во встречах с публикой, а также проводили показательные заезды в центре города.

По словам Элбона, к нему подошёл кто-то из зрителей и сказал: «Ты тот самый парень из сериала Netflix». Они даже не знают моего имени».

В субботу программа презентации предстоящего Гран При была рассчитана на целый день: гонщики появлялись на публике, для болельщиков проводились соревнования по замене колёс, а для VIP-гостей устроили масштабную вечеринку в ночном клубе под выступление шведского диджея Alesso.

Правда, во время показательных заездов машина Хэмилтона сломалась, и механикам Mercedes пришлось её толкать назад в импровизированные боксы.

Семикратный чемпион мира тоже отметил, что Формула 1 становится всё менее доступным удовольствием: «Она становится всё более и более дорогой, и я не считаю, что это хорошо».

Впрочем, как подчеркнул Доменикали, все три гонки, которые в следующем году пройдут в США, будут отличаться друг от друга: «Мы хотим, чтобы это были разные гонки с разным характером, рассчитанные на разные категории болельщиков у которых разный уровень ожиданий.

Мы не хотим, чтобы все Гран При были одинаковыми. Я считаю, что в Лас-Вегасе мы устроим для болельщиков нечто уникальное. Причём пока мы лишь показали лишь самую малость из того, что мы в состоянии сделать».