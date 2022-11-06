В Модене в последний путь проводили Мауро Форгьери, легендарного инженера, создававшего гоночные машины Ferrari, на которых в разные годы в Формуле 1 выступали и выигрывали гонки и титулы Джон Сёртисс, Ники Лауда и Джоди Шектер. На скорбной церемонии в бенедиктинском Аббатстве Св. Петра присутствовали Маттиа Бинотто, Пьеро Феррари и Рене Арну.

Жизненный путь Форгьери прервался в минувшую среду, ему было 87 лет, и о том, какой след он оставил в истории автоспорта, на похоронах сказал Джампаоло Даллара, ещё один прославленный итальянский инженер, основатель и глава компании Dallara.

«Из всех нас Мауро был самый лучший, потому что он был самым универсальным специалистом, – сказал он. – Он сам занимался проектированием всех областей машины: двигателя, коробки передач, шасси и разрабатывал её аэродинамику.

Он создавал не только машины для Формулы 1, но также для Формулы 2, для Ле-Мана, машины для скоростного подъёма на холм. Его нормальным состоянием было постоянное стремление что-то делать. Он был замечательным человеком, мы дружили всю жизнь…»

Мауро Форгьери проработал в Ferrari с 1962-го по 1984 гг, и за этот период команда из Маранелло семь раз выиграла Кубок конструкторов, а её гонщики четыре раза становились чемпионами мира. Из них ныне здравствует только Джоди Шектер, и он хотел приехать в Модену на похороны, но, как пишет Gazzetta dello Sport, оказалось, что срок действия его паспорта истёк.

На церемонии собрались многие бывшие коллеги Форгьери, не только сотрудники Ferrari, но также инженеры и механики, работающие в компаниях Maserati и Lamborghini. Конечно, были там и гонщики: кроме уже упомянутого Рене Арну, занявшего 3-е место в чемпионате 1983 года, это Бруно Джиакомелли и Пьерлуиджи Мартини.