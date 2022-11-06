Видео: Хэмилтон гоняет на внедорожнике Ineos Grenadier

Когда прекратилось производство классического британского внедорожника Land Rover Defender, многие загрустили, ведь это была легендарная машина, безусловно, оставившая заметный след в истории мирового автопрома.

Выпускать такие машины начали ещё в 1948 году, а последний серийный Defender сошёл с конвейера 29 января 2016 года, однако нашёлся человек, который решил продлить жизнь этому славному автомобилю. Сэр Джим Рэтклифф, британский миллиардер – тот самый, что руководит химической корпорацией Ineos, которой принадлежит треть акций команды Mercedes – организовал автомобилестроительную компанию Ineos Automotive Ltd, чтобы продолжить выпуск таких внедорожников, но уже на новом уровне.

Производство машин, получивших название Ineos Grenadier, началось во Франции минувшим летом на площадях предприятия, ранее принадлежавшего Mercedes, где собирались микролитражки Smart. Но первые автомобили, которые можно называть серийными, сошли с конвейера только в октябре, всего пару недель назад. А на днях пресс-служба Ineos Automotive опубликовала короткий видеоролик, посвящённый тому, как сэр Льюис Хэмилтон вместе с сэром Джимом Рэтклифом гоняют на одном из таких «Гренадёров» по сильно пересечённой местности. Впрочем, по асфальту они тоже прокатились.

Авторы ролика сразу предупредили, что съёмки проходили на дорогах, закрытых для другого транспорта, поэтому никто не подвергался никакому риску. Хотя два сэра вполне могли перевернуться в какую-нибудь канаву или где-нибудь застрять.

Но оказалось, что Льюис прекрасно справляется с пилотированием и такой техники, а не только машины Формулы 1, за что заслужил похвалы от Рэтклиффа.

По ходу фильма герои перекидываются короткими репликами, в основном восторженными, поскольку машина Хэмилтону явно понравилась. Кстати, в движение её приводит достаточно мощный силовой агрегат BMW: бензиновая рядная «шестёрка» развивает свыше 280 л.с., а дизельная около 250 л.с.

Пару реплик из диалогов Льюиса и миллиардера Рэтклиффа стоит процитировать:

Льюис Хэмилтон: Это было потрясающе! Я даже немного волновался, что оторву у машины колёса!

Джим Рэклифф: А я как-то оторвал. (смеётся) Нам нужно твоё честное мнение о машине.

Льюис Хэмилтон: Но вы же меня знаете, я всегда всё говорю прямо и открыто. Совершенно точно могу сказать, что ощущение такое, словно мы в фильме про Джеймса Бонда. Хотя сиденье и не катапультируется, а за фарами не скрыты пусковые ракетные установки.

Если буду себе такой заказывать, то это будет машина чёрного цвета со всеми этими дополнительными фарами и на больших колёсах. И меня очень удивило, как здорово она держит трассу.

Джим Рэтклифф: Могу совершенно определённо сказать: думаю, никто не ездил на этой машине так, как Льюис Хэмилтон!