За Ferrari Шумахера рассчитывают выручить 8 млн. фунтов

Ferrari F2003-GA Михаэля Шумахера, на которой он выиграл титул в 2003 году, выставлена на торги; аукционный дом RM Sotheby’s планирует провести их в Женеве 9 ноября.

Мы об этом уже писали, но, как теперь стало известно, организаторы торгов рассчитывают, что шасси с заводским номером 229 и оригинальным 3-литровым двигателем Ferrari 052 V10 может уйти с молотка за впечатляющую сумму в 8 млн. фунтов стерлингов.

Выступая на этой машине, Шумахер в том году выиграл пять гонок: в Испании, Австрии, Канаде, Италии и США. Подчёркивая уникальность экземпляра, представитель аукционного дома отметил: «Это особенный лот, ведь это одна из всего четырёх машин в истории Ferrari, которые выиграли более четырёх Гран При, и пилотировал её Михаэль Шумахер, один из самых искусных гонщиков своего поколения».

Кроме того, на этой машине он выиграл три поула, записал на свой счёт три лучших круга и ещё дважды финишировал в первой тройке – в Монако и во Франции.

Особенность сезона 2003 года ещё и в том, что тогда Шумахер выиграл свой шестой титул, побив рекорд Хуан-Мануэля Фанхио, державшийся 46 лет.

В описании лота на сайте аукционного дома также сообщается, что машина в отличном рабочем состоянии, поскольку в 2022 году прошла полную реставрацию на базе Ferrari в Маранелло, и может принимать участие в гонках исторической техники.

Знатоки истории Формулы 1, конечно, помнят, что чемпионат 2003 года был интересен тем, что Кими Райкконен тогда выиграл свою первую гонку, выступая за McLaren, десять раз поднимался на подиум и по итогам сезона уступил Шумахеру всего два очка. А в 2007-м именно он занял место Михаэля в Скудерии и стал чемпионом мира.