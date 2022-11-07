Болельщики могут разместить фото на шлеме Феттеля

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, которому осталось провести две гонки в Формуле 1 до завершения карьеры, устроил аукцион для болельщиков.

Победители аукциона получат право разместить свою фотографию на гоночном шлеме, в котором Себастьян проведёт финальный этап сезона в Абу-Даби.

Всего на шлеме гонщика Aston Martin зарезервировано 1000 позиций для фотографий. На момент публикации материала ставки на размещение фотографий на первой позиции достигли 550 евро, но можно найти достаточно мест для фотографии, цена на которые начинается от 50 евро.

«Все 100% вырученных средств пойдут на благое дело и проект, близкий моему сердцу», – прокомментировал запуск аукциона немецкий гонщик. Себастьян не уточнил, о каком конкретно проекте идёт речь, но в последние годы он активно занимается экологическими и социальными проектами.