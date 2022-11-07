Даниэль Риккардо: Ландо мне немного помог

Ландо Норрис помог напарнику воспользоваться слипстримом и завоевать седьмое место в квалификации, а сам будет стартовать с предпоследнего ряда из-за штрафа за замену мотора.

Даниэль Риккардо (7-й): «У меня противоречивые эмоции, ведь я уступил Карлосу Сайнсу всего две тысячных, но разделить двух гонщиков Ferrari на этой трассе – неплохой результат. Команда отлично сработала, Ландо мне немного помог. Хорошо, что я буду стартовать с чистой стороны трассы. Я немного ошибся в 13-м повороте – наверное, это стоило мне шестого места, но старт с чистой стороны трассы – это неплохая компенсация. Нам это подходит.

В пятницу было сложно, я потерял много времени, но в субботу проехал столько кругов, сколько планировал. По-моему, мы должны быть довольны седьмой позицией. Постараюсь отыграть пару мест на старте».

Ландо Норрис (10-й): «Успешный день. Не думаю, что мог добиться большего. Мы помогли Даниэлю завоевать максимальную позицию, и у нас всё получилось. Возникли небольшие проблемы с машиной, но мы всё равно надеемся на высокий результат. Я считаю, что гонка может быть успешной, но нужно придумать хороший план».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «В квалификации всё решала командная работа. Ландо получил четвёртую силовую установку в сезоне, так что будет стартовать в конце пелотона. В такой ситуации нам надо было, чтобы Даниэль с его помощью добился максимального результата. Мы придумали план как это сделать, и гонщики его выполнили. Мы добились того, что хотели.

Команда сохраняла концентрацию после непростого начала уик-энда, и мы много работали и отыгрались, а наша машина была быстра по сравнению с нашими непосредственными соперниками. Один из наших гонщиков стартует седьмым, а второй – в конце пелотона, поэтому у них разные задачи. Мы постараемся подготовиться к этим вариантам развития событий и надеемся на интересную гонку».