Эдриан Ньюи: Граунд-эффект я изучал ещё в университете

Впечатляющие успехи, которых команда Red Bull Racing добилась в 2022 году, в значительной степени объясняются завидной аэродинамической эффективностью машины RB18, созданной под руководством Эдриана Ньюи.

Руководитель технического департамента команды из Милтон-Кинса, благодаря своему уникальному видению и опыту, лучше других был готов к сложностям, связанным с возвращением в Формулу 1 граунд-эффекта, и в Red Bull Racing первыми справились с таким неприятным явлением, как продольная раскачка машины на высоких скоростях.

В последний день предсезонных тестов в Бахрейне на RB18 был опробован целый комплекс элементов аэродинамического обвеса, который позволил почти избавиться от раскачки, тогда как другие команды только подступались к решению проблемы.

Крайне важно было то, что Ньюи предметно изучал граунд-эффект ещё в конце 70-х – начале 80-х в годы учёбы в университете в Саутгемптоне.

«Граунд-эффект как аэродинамическое явление я изучал в университете, и темой моего последнего проекта в годы учёбы было его применение в автоспорте, – приводит слова Ньюи немецкое издание Auto Motor und Sport. – Мне нужно было пройти стажировку, и в 1980-м я разослал запросы всем гоночным командам, но большинство из них не откликнулись. И только Харви Постлтуэйт, работавший тогда в Fittipaldi, предложил мне работу в его отделе аэродинамики в качестве стажёра.

Как потом оказалось, в тот день я возглавил этот отдел, который состоял из одного меня!»

Спустя сорок с лишним лет, когда Ньюи занялся изучением технического регламента 2022 года, он уже вполне представлял природу проблемы раскачки: «Я понимал, что это нас ждёт. Но больше всего меня удивил масштаб проблемы. Хотя на самом деле все должны были предвидеть её заранее. Это явление связано с самой природой таких машин.

Но дело в том, что эту проблему сложно воспроизвести в процессе аэродинамических исследований. В аэродинамической трубе модель машины зафиксирована в определённом положении, и воспроизвести это явление не получится. Но были способы его спрогнозировать, поэтому мы довольно быстро с ним справились.

Комплекс обновлений, опробованный в последний день тестов в Бахрейне, позволил снизить влияние раскачки до такого уровня, когда она уже не доставляла неприятностей.

Проблема с машинами, в которых используется граунд-эффект, заключается в том, что гонщик стремится пилотировать на пределе аэродинамической стабильности, но если превысить этот предел, начинается раскачка. Найти правильный компромисс между прижимной силой и раскачкой не так просто. С первой попытки нам не удалось добиться достаточной стабильности».

Но в реальности дело было не только в аэродинамике. Ньюи с самого начала знал то, что соперники открыли для себя намного позже: «Ещё во времена работы в команде Fittipaldi мы экспериментировали с резиновыми пружинами в Сильверстоуне. Харви Постлтуэйт любил такие штуки. Но оказалось, что эти элементы только усилили раскачку.

Машину болтало так, что на прямой передние колёса отрывались от трассы. Это был хороший урок, позволивший понять, что механические параметры тоже могут играть определённую роль. Дело в том, что при настройке таких машин приходится идти на серьёзные компромиссы.

Фокус в том, чтобы найти оптимальный баланс между дорожным просветом, прижимной силой и раскачкой. Разумеется, 40 лет назад у нас не было тех технологий моделирования, которыми мы располагаем сейчас. Нам приходилось больше полагаться на собственные знания. С другой стороны, технический регламент в те времена допускал больше свободы…»