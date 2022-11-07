Гран При Сан-Паулу: Ставки букмекеров

Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При Сан-Паулу.

Фаворитом гонки на трассе Интерлагос ожидаемо оказался Макс Ферстаппен, на счету которого уже четырнадцать побед в нынешнем сезоне. На втором месте в рейтинге букмекеров Шарль Леклер, чьи шансы оцениваются в четыре с лишним раза ниже шансов гонщика Red Bull Racing.

Ставки букмекеров: Победа в Гран При Сан-Паулу Ферстаппен 1.50 Леклер 6.50 Хэмилтон 8.00 Расселл 12.00 Перес 13.00 Сайнс 17.00 Алонсо, Норрис 251.00 Риккардо, Окон 501.00 Гасли, Боттас 751.00 Стролл, Феттель 1001.00 Цунода, Чжоу 1501.00 Магнуссен, Шумахер 2001.00 Латифи 3001.00

Букмекеры принимают ставки на вице-чемпионский титул и оценивают шансы Серхио Переса выше шансов Шарля Леклера – коэффициенты 1,67 и 2,20 соответственно.

В ставках на победу в чемпионате в 2023 году главный фаворит – Макс Ферстаппен.

Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте в 2023 году Ферстаппен 1.61 Хэмилтон 5.00 Леклер 5.50 Расселл 13.00 Сайнс 19.00 Перес 26.00 Норрис 81.00 Алонсо 151.00 Окон 201.00