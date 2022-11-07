Льюис Хэмилтон вместе с отцом повеселился в Лас-Вегасе

В минувшую субботу в Лас-Вегасе прошла масштабная презентация Гран При, запланированного на ноябрь 2023 года, и о том, как она прошла, мы уже рассказывали.

Теперь в прессу попали некоторые подробности того, как Хэмилтон и его отец Энтони весело проводили время в ночном клубе XS.

После того, как Льюис, его напарник по команде Mercedes Джордж Расселл и Серхио Перес, представлявший Red Bull Racing, выступили перед болельщиками и вдоволь покрутили пончики на своих гоночных машинах на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип, вечер продолжился в клубе.

Льюис и его отец поднялись на сцену, где публику развлекал знаменитый американский диджей Diplo, в тот вечер ещё и справлявший свой предстоящий день рождения, и под восторженные аплодисменты собравшихся станцевали там, после чего семикратный чемпион мира сфотографировался с одним из молодых болельщиков, сидящим в инвалидном кресле. Этот снимок сразу был растиражирован в социальных сетях.

«Я очень рад побывать в Вегасе, просто прокатиться вдоль Стрип и посмотреть, как всё это выглядит на больших экранах. Не сомневаюсь, это будет лучшая гонках в истории – огромное спасибо за то, что пригласили!» – прокомментировал Хэмилтон.

Когда его спросили, сможет ли он после всех знаменитых соблазнов Лас-Вегаса сохранить необходимую концентрацию в дни предстоящего Гран При Бразилии, гонщик Mercedes весело ответил: «Нет! Впрочем, мы выступаем в гонках, которые проходят, например, в Сингапуре и Монако, и там тоже много всего происходит!

Хотя, конечно, сохранить концентрацию не так просто. Но мы приехали сюда в том числе и для того, чтобы посмотреть, что этот город может предложить».

В 2023 году Гран При Лас-Вегаса пройдёт в субботу, 18 ноября, а в этот день недели гонки Формулы 1 проходили довольно редко, хотя в своё время такие случаи бывали. Этап чемпионата мира впервые вернётся в этот город в американском штате Невада после 40-летнего перерыва.