Марио Изола: Обычно в Бразилии бывает много обгонов

На Гран При Сан-Паулу, который пройдёт в формате уик-энда с пятничной квалификацией и субботним спринтом, компания Pirelli привезёт «среднюю» тройку составов – С2, С3 и С4. Руководитель гоночного подразделения итальянской компании Марио Изола рассказал, что ждут шинники от предстоящего этапа.

Марио Изола: «Следующий уик-энд Формула 1 проведёт в Интерлагосе на третьей самой короткой трассе чемпионата после Монако и Мехико. Нас ждёт историческая трасса, закрученная против часовой стрелки, на которой чередуются быстрые и среднескоростные повороты, такие как «эски Сенны». На шины не выпадают слишком большие нагрузки на разгонах и торможениях, поскольку трасса очень плавная, а отсутствие медленных поворотов упрощает контроль износа задней резины.

В Бразилии пройдёт финальный спринт сезона. Интересно посмотреть, как будут развиваться события на трассе благодаря новому поколению машин. Стратегия вновь должна сыграть ключевую роль. В 2021-м субботняя стартовая решётка была поровну разделена между гонщиками, стартующими на шинах Medium и Soft.

Несмотря на короткий круг, обычно в Бразилии бывает много обгонов. Только подумайте, что Льюис Хэмилтон выиграл после старта с десятого места, используя стратегию двух пит-стопов. Судя по всему, благодаря новым машинами и шинам мы увидим ещё одну захватывающую гонку в этом году».