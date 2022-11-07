Пиастри пилотировал машину McLaren на тестах во Франции

Оскар Пиастри на минувшей неделе работал за рулём McLaren на автодроме в Ле-Кастелле – по информации французского издания Auto Hebdo, в среду и в четверг австралиец пилотировал прошлогоднюю машину MCL35M в рамках частных тестов.

Официально Пиастри станет новым напарником Ландо Норриса только в следующем году, однако осваивать технику, созданную командой из Уокинга, он уже начал. В среду он ездил по укороченной, 3,6-километровой версии трассы, а в четверг должен был работать на той конфигурации кольца, на которой проводился Гран При Франции, и начавшийся дождь этому не помешал.

Что характерно, в McLaren официально не сообщали об этих тестах, хотя когда прошлогоднюю машину пилотировал Алекс Палоу или Пато О’Вард, какая-то информация об этом всё-таки появлялась.

Значит ли это, что Оскар уже свободен от обязательств перед Alpine? Стоит напомнить, что переход Пиастри в McLaren сопровождался довольно сканадальной ситуацией, которая разрешилась только после вмешательства Совета FIA по признанию контрактов. Хотя официально он пока остаётся резервным гонщиком заводской команды концерна Renault, за кулисами велись переговоры о том, чтобы прошлогодний чемпион Формулы 2 получил возможность пораньше начать сотрудничать с McLaren.

Как пишет Auto Hedbo, в Ле-Кастелле Пиастри уже был в комбинезоне McLaren, на котором, однако, не было логотипов спонсоров. Судя по всему, какие-то договорённости между командами были достигнуты, однако в Alpine пока никак не отреагировали на просьбу издания прокомментировать ситуацию.