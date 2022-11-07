Риккардо: В Сан-Паулу нас ждёт интересный уик-энд

Накануне Гран При Сан-Паулу гонщики McLaren Ландо Норрис и Даниэль Риккардо рассказали о целях команды на предстоящий уик-энд.

Ландо Норрис: «В Интерлагосе интересная трасса для гонок. Богатая история и потрясающие бразильские болельщики гарантируют непередаваемую атмосферу. Я дважды выступал на этой трассе, и оба раза заработал очки, так что план состоит в том, чтобы продолжить эту тенденцию.

Благодаря спринту у нас будет возможность занять более высокие позиции на старте гонки. Надеюсь, мы заработаем дополнительные очень важные очки. Впереди концовка сезона, и мы максимально выложимся».

Даниэль Риккардо: «Я рад приезду в Сан-Паулу. На трибунах великолепные болельщики, создающие атмосферу карнавала. На трассе очень интересно пилотировать благодаря бэнкингу и перепаду высот в поворотах. Всё это должно способствовать интересной борьбе в гонке и интересному уик-энду для болельщиков, в том числе благодаря субботнему спринту.

После хорошего результата в Мехико у меня отличное настроение. Мы постараемся сохранить набранную скорость в двух финальных гонках сезона. Вперёд!»

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Команда с нетерпением ждёт уик-энд на автодроме имени Жозе Карлуса Пасе. Трасса интересная, включает профилированные повороты, знаменитые «эски Сенны», перепад высот и неровности – интересно, как в таких условиях себя проявят машины нового поколения, и станет ли больше возможностей для обгонов.

Кроме того, нас ждёт уик-энд в формате спринта, что добавит интереса болельщикам и командам. Нам предстоит приготовиться к некоторым сложностям, но на всё в нашем распоряжении будет только одна пятничная тренировка. Кроме того, нужно учитывать, что нам могут понадобиться запчасти, ведь на этой трассе высок риск повреждения машины. В то же время, спринт – возможность заработать дополнительные очки, поэтому зрителям должно быть интересно.

Впереди заключительные сдвоенные этапы сезона. Нужно продолжать работать и максимально выкладываться».