Формула 1 стала посредником в конфликте Red Bull и Sky

В Бразилии бойкот, объявленный командой Red Bull Racing телеканалам сети Sky, должен закончиться – в том числе и благодаря вмешательству руководства Формулы 1, взявшего на себя посредническую миссию в этом конфликте.

Мы рассказывали, что в дни мексиканского уик-энда гонщики и сотрудники Red Bull не общались с журналистами и экспертами Sky, причём это относилось не только к представителям британского Sky Sports F1, но также к Sky Deutschland и Sky Italia.

Это была реакция на слова репортёра Теда Крэвица, сказанные ещё в Остине, но, как тогда заявил Макс Ферстаппен, бойкот «не имеет отношения к конкретному уик-энду, речь обо всём годе. Постоянно продолжается это копание, постоянные проявления неуважения, особенно от одного конкретного человека. В какой-то момент я решил, что с меня хватит, я не собираюсь с этим мириться».

По информации RacingNews365, в Формуле 1 предприняли попытку разрядить обстановку и способствовали переговорам между руководством телеканала и Red Bull Racing.

В понедельник Билли Макджинти, директор Sky Sports F1, нанёс визит на базу команды в Милтон-Кинсе, чтобы провести такие переговоры, но пока ни одна из сторон ситуацию не комментировала.

Впрочем, после Гран При Мексики Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, подчеркнул, что бойкот объявлялся только на один этап, а уже в Бразилии взаимодействие команды и Sky Sports F1 должно нормализоваться. Пока неясно, относится ли это ко всей бригаде телеканала, состоящей из более чем десятка штатных ведущих, комментаторов и экспертов, или будут какие-то исключения.

В RacingNews365 напомнили, что это не первый подобный случай: в своё время в команде Haas F1 отказывались общаться со Sky Deutschland, а в Ferrari бойкотировали журналистов Sky Italia.