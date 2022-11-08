Формула E: В Porsche представили машину Gen3

Заводская команда Porsche, выступающая в Формуле E, представила машину третьего поколения (Gen3), которую в девятом сезоне чемпионата мира по гонкам на электромобилях предстоит пилотировать Паскалю Верляйну и Антониу Феликсу да Коште.

Презентация машины Gen3 прошла накануне вечером в Италии, в Центре Porsche, расположенном во Франчакорте. В её боевой раскраске сохранилась традиционная красно-чёрно-белая гамма, но оформлена машина по-новому и выглядит весьма впечатляюще.

Porsche 99X Electric была разработана силами исследовательского центра Porsche в немецком Вайсахе, и её дебют в гонках состоится 14 января 2023 года в Мехико, где пройдёт первый этап девятого сезона Формулы E.

По сравнению с техникой предыдущего поколения машина стала быстрее, легче и мощнее, но при этом эффективнее. Она специально предназначена для гонок на тесных городских трассах, поэтому её колёсная база несколько укорочена, а колея стала более узкой. Батарея уменьшилась в размерах, но при этому прибавила в мощности, также повышена эффективность системы рекуперации энергии.

Антониу Феликс да Кошта: «Наша новая машина – большой шаг вперёд. Она легче и мощнее предшественницы, и уже это вызывает у нас, гонщиков, довольную улыбку. В заводской команде Porsche я новичок, потому в последние несколько недель знакомился с инженерами и механиками, старался найти своё место в коллективе, но сразу почувствовал себя вполне комфортно.

Мы также вполне поладили с Паскалем, моим новым напарником, с которым мы раньше соперничали в различных сериях. Но теперь у нас общая цель – выигрывать гонки и чемпионаты вместе с Porsche, ведь эта марка – синоним побед. Вместе с машиной нового поколения постараемся добиться этого как можно быстрее».

Паскаль Верляйн: «На тестах Porsche 99X Electric я сразу почувствовал, насколько машина хороша. Мы получили много информации и добились большого прогресса. Для начала надо было найти оптимальные настройки, но вскоре мы приступили к работе над скоростью, а также, конечно, над эффективностью, ведь это ключевой фактор, от которого зависит успех.

Эта была очень интересная работа, и за оставшееся до начала сезона время мы постараемся поближе узнать машину нового поколения, чтобы как можно лучше подготовиться к первой гонке чемпионата, которая пройдёт в Мехико».