Гийом Рокелен: Эра Ферстаппена началась не сейчас

Гийом Рокелен ныне руководит молодёжной программой Red Bull, а до 2022 года занимал должность главного гоночного инженера команды, но ещё раньше был гоночным инженером Себастьяна Феттеля.

По его мнению, когда Феттель пришёл в Формулу 1, он был лучше подготовлен, чем Макс Ферстаппен на момент дебюта в чемпионате мира. И хотя голландец, став зрелым профессионалом, уже завоевал два титула, ему ещё стоит подтянуться в технической области.

«Думаю, Себастьяна, когда он пришёл в нашу команду, отличала более всесторонняя подготовка по сравнению с Максом, – заявил Рокелен, принимая участие в подкасте Les Fous du Volant телеканала Eurosport France. – Речь об уровне профессионализма, технике пилотирования, вдумчивом подходе к гонкам. Его кумиром был Михаэль Шумахер, и можно сказать, что Себастьян прошёл его школу.

Он задавал множество вопросов, всё время что-то для себя записывал, и когда перешёл из Toro Rosso в Red Bull Racing, уже был очень неплохо подготовлен. Феттель не случайно выиграл несколько титулов, он был лучше подкован в техническом плане, и с психологической подготовкой у него тоже был порядок.

Но Макс, вероятно, более одарён от природы, и больше всего полагается именно на свой талант. Но подготовка Себастьяна была более универсальной.

Макс всегда ощущал себя главным, ему свойственна колоссальная уверенность в себе, он знает, чего хочет, и он очень прямолинейный человек. Но честно говоря, в техническом отношении он слабее других гонщиков, с которыми мы работали. Думаю, ему ещё предстоит многое сделать в этой области.

Если говорить о его подходе к делу, о его результатах, то он безусловный лидер. Но я считаю, что в технической области, в работе по модернизации машины ему стоит прибавить. Кстати, больше всего меня поразило, что Макс каким-то образом умерил свой пыл, эту отчаянную жажду добиться успеха, которая у него была в прошлом году.

Он стал более зрелым мастером, прибавил в стабильности. Победа в чемпионате придала ему дополнительную уверенность, и теперь он даже пилотирует по-другому. Но я бы не стал говорить о титуле, как о единственном факторе. Как гонщик Макс развивался постепенно и прошёл несколько стадий.

Он дебютировал в Формуле 1 совсем юным, у него были огромные амбиции, но, возможно, не хватало зрелости. Кроме того, он начинал карьеру в Toro Rosso, а эта команда не такая статусная, и там менее опытные специалисты. Настоящий профессиональный рост начался, когда он перешёл в Red Bull.

Здесь он больше уверен в возможностях команды, у которой хорошая статистика побед, и он приблизился к своей цели. Макс сразу выиграл гонку, это позволило сделать шаг вперёд. Постепенно он одерживал всё больше побед и наладил взаимопонимание со своими инженерами.

Талант у него был всегда. Говорить, что эра Ферстаппена начинается сейчас, когда он стал выигрывать титулы, не вполне корректно. Она началась тогда, когда вместе с нашей командой он одержал свою первую победу.

Но также надо отметить такой фактор, как качество машины Red Bull Racing – мы надеемся, что команда продолжит побеждать в чемпионате. Сможем ли мы построить машину, которая соответствует уровню его таланта, зависит только от нас».