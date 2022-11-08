Хилл не уверен, что в Mercedes хотят опередить Ferrari

Деймон Хилл, рассуждая о том, как могут развиваться события на оставшихся двух этапах в Бразилии и Абу-Даби, обратил внимание на специфическую особенность, которую, как он считает, приходится учитывать командам, продолжающим вести борьбу за те или иные позиции в Кубке конструкторов.

Деймон Хилл: «До завершения сезона остаются две последние гонки, и что нас ждёт? По-прежнему продолжается спор McLaren и Alpine за 4-е место Кубка конструкторов, Серхио Перес опередил Шарля Леклера в личном зачёте, но его преимущество составляет всего пять очков.

При этом в Мексике Ferrari не смогли выступить в полную силу. У Скудерии были сложности из-за высокого расположения трассы над уровнем моря, слишком компактные турбины в их силовых установках не справлялись с избыточными нагрузками, поэтому мотористам Ferrari пришлось несколько снизить мощность двигателей.

Сложно сказать, как они поступят в Бразилии, где трасса тоже находится на высоте 800 м над уровнем моря, но мне кажется, что они и там будут осторожничать. Полагаю, они теперь просто хотят добраться до финиша чемпионата, залечивая раны и уже занимаясь подготовкой к следующему году.

Модернизация F1-75 прекращена, машины уже не получают никаких технических новинок, и, возможно, в команде также хотят поберечь силовые установки. Я думаю, что в случае каких-то проблем с двигателями им придётся пойти на дополнительные расходы, а в условиях ограниченного бюджета это может быть болезненно.

Кроме того, командам, которые займут высокие места в Кубке конструкторов, в следующем году сократят время работы, отведённое на исследования в аэродинамической трубе. Получается, чем лучше вы выступаете сейчас, тем меньше у вас будет возможностей добиться ещё более высоких результатов в 2023-м.

В общем, я не уверен, что в интересах Mercedes потеснить Ferrari со второй строчки командного зачёта, ведь у команды, которая окажется на строчку ниже, будет больше времени на аэродинамические исследования, следовательно, выше шанс прибавить в скорости.

Могу себе представить, что сейчас обе команды прикидывают: «Мы же можем получить больше времени на работу в аэродинамической трубе, если не займём 2-е место в Кубке конструкторов». Им в любом случае приходится это учитывать…»