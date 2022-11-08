Хорнер: Больше половины команд могут превысить бюджет

Команда Red Bull Racing нарушила финансовый регламент в 2021 году и была оштрафована на 7 миллионов долларов США, а также получила спортивный штраф в форме ограничения на 10% возможности проводить аэродинамические исследования в следующие 12 месяцев.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер полагает, что по итогам 2022 года больше половины команд чемпионата может превысить бюджетный лимит, и это приведёт к новым штрафам.

Кристиан Хорнер: «Ситуация в 2022-м такова, что сразу шесть команд могут нарушить бюджетные ограничения. Цены на электроэнергию растут в геометрической прогрессии, но, к счастью, нам это не помешает.

Существует вероятность, что несколько команд, многие из которых заявляли об этом на заседании Комиссии Формулы 1, превысят бюджет в этом году. Что касается нас, то мы не считаем, что выйдем за рамки в 2022-м. Однако выписанный нам штраф создает прецедент на будущее. Нам на 10% сократили возможность работы в аэродинамической трубе, хотя мы превысили бюджет только на 0,37%. Каким же будет штраф в случае превышения бюджета на 5%?

В FIA создали прецедент, оштрафовав за перерасход на 0,37%. Федерация заняла твёрдую позицию по этому вопросу, чтобы продемонстрировать, что любое нарушение будет воспринято серьёзно».