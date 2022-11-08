Льюис Хэмилтон о Боно и “hammer time”

Петер «Боно» Боннигтон стал гоночным инженером Льюиса Хэмилтона в 2013-м, когда британец пришёл в Mercedes. С тех пор они выиграли много гонок и титулов – и в ключевые моменты гонки в эфире звучала фраза “hammer time” из хип-хоп трека MC Hammer 1990 года «U Can’t Touch This» – недавно Льюис объяснил её появление.

Льюис Хэмилтон: «Это я придумал “hammer time” в наших переговорах. В какой-то момент Боно сказал: «Пора прибавить». Я слегка напрягся, поскольку и до этого атаковал изо всех сил, и попросил: «В следующий раз просто скажи, что пришло время “hammer time”.

Я благодарен Боно. Мы с ним через многое прошли. Думаю, это одно из самых продолжительных, если не самое долгое, сотрудничество гонщика с инженером. Он сыграл огромную роль в моих успехах. Мы поддерживали друг друга в хорошие и плохие времена.

Мне нравится работать с Боно, он мне как сводный брат. Он – один из немногих, кто может меня выдержать, разве что кроме Роско. Он умеет, сохраняя абсолютное спокойствие, направлять и помогать мне по ходу всей гонки. Не думаю, что на его месте многие смогли бы это сделать».