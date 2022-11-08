Маркуса Эриксона встречают на родине как героя

В эти дни Маркус Эриксон, бывший гонщик Формулы 1, с 2019 года выступающий в американской серии IndyCar, находится на родине, где проходит что-то вроде его гастролей: победитель легендарной гонки Indy 500 ездит по городам Швеции и встречается с болельщиками.

В качестве организаторов турне выступила американская компания BorgWarner и шведская Huski Chocolate, спонсор Эриксона, и гонщик возит по родной стране знаменитый переходящий кубок Borg-Warner Trophy, который с 1936 года вручается победителю Indy 500.

За всё это время кубок покинул территорию США только в четвёртый раз: в прошлом его возили в Японию и Францию Такума Сато и Симон Пажено, тоже побеждавшие на «старой кирпичнице», а также Borg-Warner Trophy демонстрировался на Фестивале скорости в Гудвуде.

Шведские гастроли начались 3 ноября в Стокгольме, а вчера Маркуса восторженно встречали его земляки из города Кумла: на главной площади собралась многотысячная толпа, и гонщику устроили по-настоящему горячий приём как национальному герою.

«Это был невероятный, удивительный день! У меня просто нет слов. Огромное спасибо всем, кто пришёл встретиться со мной и посмотреть на Borg-Warner Trophy. На главной площади моего родного города Кумла собралось около 8 тысяч человек, чтобы отпраздновать вместе со мной мою победу в Indy 500. Этот день я запомню на всю жизнь!» – такой эмоциональный комментарий оставил 32-летний гонщик в социальных сетях.

В 2023 году Маркус Эрикссон продолжит выступать в IndyCar за команду Chip Ganassi Racing. В прошлом сезоне он открыл счёт победам, в этом году выиграл в Индианаполисе, завершив сезон на 6-м месте личного зачёта, а в будущем надеется развить этот успех.