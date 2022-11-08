Оливер Колдуэлл отработал на тестах Alpine в Бахрейне

В прошедшую пятницу участник гоночной Академии Alpine Оливер Колдуэлл отработал полноценный день тестов за рулём прошлогодней машины Alpine A521 в Бахрейне.

За день британский гонщик проехал более 100 кругов, что составило 520 километров дистанции. Для Оливера это стало вторым опытом пилотирования машины Формулы 1.

«Я получил потрясающий опыт пилотирования А521 в Бахрейне на великолепной трассе, – прокомментировал тесты Колдуэлл. – Машина невероятно быстрая, и вновь лишила меня дара речи. Я проехал более 520 километров за день, провёл имитации квалификации и гонки, отработал процедуру рестарта.

Вернувшись в этот раз за руль, я чувствовал себя более подготовленным, поэтому быстрее набрал скорость и почувствовал машину по сравнению с моим первым опытом в Сильверстоуне, где всё для меня было в новинку.

Я очень благодарен команде Alpine и всем за поддержку и веру в меня. Мне позволили сесть за руль – у меня выдался великолепный день».