В Alpine пока не определились с резервным пилотом

Слушатель молодёжной Академии Alpine Джек Дуэн в этом году занимает лишь четвёртое место в Формуле 2, в команде решили, что он проведёт в этой серии ещё один сезон, который должен выиграть, чтобы сделать следующий шаг. Решение о том, станет ли Дуэн резервным пилотом Alpine F1, тоже пока не принято.

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «Пока новостей нет. Мы можем лишь подтвердить, что решение по поводу резервного пилота ещё не принято. Как говорила моя мама: сначала свадьба, потом крещение ребёнка.

Джек – перспективный гонщик, в следующем году он сосредоточится на том, чтобы выиграть титул в Формуле 2. Это основная цель, и тогда мы решим, как будем двигаться дальше.

С Риккардо роль резервного пилота мы тоже не обсуждали. Решения пока нет».