В Австралии объявили о старте продаж билетов на Гран При

Организаторы Гран При Австралии объявили о старте продаж билетов на национальный этап чемпионата мира, который пройдёт с 30 марта по 2 апреля 2023 года. Билеты поступят в продажу 22 ноября, но уже сейчас можно оформить предварительные заказы.

Билетная кампания проходит под девизом: «В этом году не просто смотрите Формулу 1 – живите ею!»

Вполне можно ожидать, что интерес к гонке в Альберт-парке будет повышенный, и спрос на билеты разойдутся довольно быстро. Во-первых, в составе McLaren в 2023-м дебютирует талантливый австралиец Оскар Пиастри, прошлогодний чемпион Формулы 2. Во-вторых, впервые в истории на мельбурнской трассе пройдут этапы молодёжных серий Ф2 и Ф3, в которых выступает несколько хороших гонщиков из Австралии, в том числе Джек Дуэн, и соседней Новой Зеландии.

Кроме того, как явствует из пресс-релиза организаторов, всех обладателей билетов ждёт разнообразная культурная программа, выступления известных артистов и диджеев, а также гастрономическое великолепие, которое обеспечат местные мастера ресторанного дела.

Вообще австралийский этап чемпионата мира знаменит именно тем, что он всегда проходит весело и интересно, благодаря правильному подходу организаторов, притом что Мельбурн и сам по себе весьма привлекательный для туристов город.

Недавно мы приводили цены на билеты на будущий Гран При Лас-Вегаса, которые явно зашкаливают, и Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1 объяснил это так: «Мы намерены сделать цены высокими, потому что это Лас-Вегас, и всё соответствует самой природе той публики, что приезжает в этот город».

Мельбурн – место куда более демократичное, и здесь билет в зону общего доступа на все четыре дня уик-энда стоит $250. Если болельщик хочет приобрести так называемый «коллекционный билет», то ему придётся доплатить ещё $15.

Самые доступные билеты на трибуны начинаются от $415, причём эта трибуна носит имя Марка Уэббера, и расположена она напротив 11-го поворота. На трибуны, названные в честь Даниэля Риккардо, Алена Проста, Деймона Хилла и Хуана-Мануэля Фанхио, билеты подороже – $525.

А самые дорогие места на трибунах, что находятся с обеих сторон трассы в 1-м повороте, они носят имена австралийских чемпионов мира Алана Джонса и Джека Брэбэма, и чтобы туда попасть, придётся заплатить $625.

Для сравнения можно привести один пример: в Лас-Вегасе в $500 обойдётся обычный билет в зону общего доступа.