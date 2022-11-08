XP – новый партнёр Aston Martin F1

Бразильская компания XP, специализирующаяся на управлениях инвестициями, стала официальным глобальным партнёром команды Aston Martin по финансовым услугам. Это партнерство позволит XP выйти на международную арену и укрепить отношения с действующими клиентами.

В этот уик-энд логотип XP появится на верхней части шасси и задних антикрыльях AMR22, а в 2023-м – на униформе сотрудников команды и комбинезонах гонщиков. Кроме того, в XP планируют создать молодёжную программу для поддержки молодых бразильских гонщиков.