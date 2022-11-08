Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

XP – новый партнёр Aston Martin F1

XP – новый партнёр Aston Martin F1

Бразильская компания XP, специализирующаяся на управлениях инвестициями, стала официальным глобальным партнёром команды Aston Martin по финансовым услугам. Это партнерство позволит XP выйти на международную арену и укрепить отношения с действующими клиентами.

В этот уик-энд логотип XP появится на верхней части шасси и задних антикрыльях AMR22, а в 2023-м – на униформе сотрудников команды и комбинезонах гонщиков. Кроме того, в XP планируют создать молодёжную программу для поддержки молодых бразильских гонщиков.

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт