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Автоспорт

Зейн Мэлони дебютирует в Формуле 2 в Абу-Даби

Зейн Мэлони дебютирует в Формуле 2 в Абу-Даби

Вице-чемпион Формулы 3 2022 года Зейн Мэлони дебютирует в Формуле 2 на этапе в Абу-Даби. Гонщик из Барбадоса проведёт гоночный уик-энд в составе Trident, заменив Калана Уильямса, который ранее решил пропустить этап, чтобы обдумать дальнейшие шаги в своей карьере.

Зейн Мэлони: «Я с нетерпением жду возможности сесть за руль в Абу-Даби. Для меня это шанс узнать что-то новое до завершения сезона и подготовиться к будущему.

Я провёл отличный сезон с Trident в Формуле 3, и теперь рад выступить за команду в Формуле 2. Я жду следующий уик-энд и потрясающую возможность продемонстрировать на трассе всё, на что я способен».

Финальный этап сезона Формулы 2 состоится в Абу-Даби 18-20 ноября.

Источник:www.f1news.ru

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