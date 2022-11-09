Баттон: В 2023-м Алонсо вновь сможет творить чудеса

Формально Фернандо Алонсо отстаёт от напарника на 11 очков и занимает 9-е место в личном зачёте, тогда как Эстебан Окон находится на строчку выше. Но статистика не вполне точно отражает реальную картину, потому как у команды Alpine в этом сезоне было немало проблем с надёжностью техники, и двукратный чемпион мира страдал из-за них намного чаще – в очередной раз это произошло на Гран При Мехико.

Алонсо, на одной из стадий гонки поднявшийся до 5-й позиции, на 63-м круге сошёл с дистанции из-за неполадок в двигателе. Сам Фернандо оценивает свои потери по ходу сезона примерно в 60 очков, и вполне возможно, что он прав, поскольку в Мексике он уже в пятый раз в этом году не добрался до финиша.

Тем не менее, эксперты видят, что испанец, которому уже за сорок, по-прежнему в отличной форме и способен показывать впечатляющие скорости, что подтверждает и счёт квалификационных дуэлей с Оконом, где Алонсо ведёт в счёте 11:8 (в Майами Эстебан не смог принять участие в квалификации).

Дженсон Баттон, накануне принимавший участие в вечернем эфире телеканала Sky Sports F1, уверен, что в следующем сезоне Фернандо вновь сможет «творить чудеса на трассе».

В 2023 году Алонсо будет выступать за Aston Martin F1, а эта команда сейчас на подъёме, и ей очень пригодятся опыт и мастерство испанца, который заменит в её составе Себастьяна Феттеля, решившего завершить карьеру.

«Тяжело наблюдать за тем, как гонщик уровня Алонсо сталкивается со всеми этими многочисленными проблемами, ведь сейчас он на пике формы, хотя ему уже 41 год, – сказал Баттон. – Причём до момента схода в Мехико у него был вполне боевой настрой, по крайней мере это чувствовалось по радиопереговорам с командой.

Перед пит-стопом ему предложили перейти на жёсткие шины, в команде считали, что они работают достаточно эффективно, и Фернандо отреагировал вполне позитивно: «Да, давайте так и сделаем». Было похоже, что он действительно был нацелен на хороший результат, но затем случилось то, что случилось.

На его машине начались проблемы с двигателем, и в итоге всё закончилось сходом. Будем надеяться, что в следующем году, когда он будет выступать за Aston Martin, подобные неприятности останутся в прошлом. Безусловно, он тоже надеется, что машина этой команды будет понадёжнее, и готов сделать всё, чтоб добиться хороших результатов, ведь у него по-прежнему есть и талант, и страсть, и любовь к нашему спорту. Тогда он вновь сможет творить чудеса на трассе, я в этом не сомневаюсь».

Баттон знает, о чём говорит, ведь в своё время они с Алонсо были напарниками в команде McLaren.