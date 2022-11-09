Де Вриз: Важно в нужное время получить свой шанс

В 2019-м Ник де Вриз стал чемпионом Формулы 2, но не смог перейти в Формулу 1, он несколько лет выступал в гонках на выносливость и стал чемпионом Формулы Е.

В этом году де Вриз дебютировал в Формуле 1 в зрелом возрасте – в 27 лет – позже всех действующих гонщиков, но считает, что возраст не имеет значения, ведь он всё же получил свой шанс.

Ник де Вриз: «Каждый идет своим путем. Мой возраст или путь в Формулу 1 почти не имеют значения. Гораздо важнее получить свой шанс в нужное время – и я его получил.

Мне казалось, что вероятность оказаться в Формуле 1 снижается с каждым годом, но я никогда не сдавался и в итоге смог реализовать свою мечту.

В этом году в Монце [где де Вриз заменял приболевшего Алекса Элбона] опыт и зрелость помогли мне почувствовать уверенность. Я очень благодарен за всё, что произошло в тот уик-энд.

В 2023-м моим напарником станет Юки Цунода. Когда он выступал в Формуле 2, мне нравилось за ним наблюдать. Кроме того, он всегда говорит то, что думает. Юки талантлив и очень быстр. Впервые в карьере у меня будет напарник, который ниже меня ростом, хотя размер обуви у нас одинаковый, как мы недавно выяснили».