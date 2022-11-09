Доменикали: Формуле 1 ничего не угрожает

Исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали считает, что мировой финансовый кризис и отсутствие стабильности не повлияют на чемпионат – уже потому, что это чемпионат мира.

Стефано Доменикали: «Будучи чемпионатом мира, мы имеем возможность разделить риски на число стран, где выступаем. Снижают их и долгосрочные контракты на проведение Гран При. Уже сейчас отлично идёт предварительная продажа билетов на следующий сезон. И это хороший знак.

В Европе, где я живу, очевидная рецессия. Но я считаю, что наш подход к подписанию контрактов сможет защитить Формулу 1 и позволит уверенно двигаться дальше. Мы внимательно следим за ситуацией в мире, но всё же чувствуем оптимизм.

Мы довольны ростом аудитории, прежде всего тем, что приток идёт за счёт новых, молодых зрителей. Мы делаем всё, чтобы максимизировать и монетизировать возрастающую популярность. Речь больше не идёт только о том, чтобы только взымать плату с промоутеров и продавать места в Паддок-клабе, у нас есть другие варианты, позволяющие в ближайшие пару лет извлечь ещё большую выгоду из этого роста».