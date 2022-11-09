Эндрю Шовлин о запрете на использование термочехлов…

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин обеспокоен тем, что запрет на использование термочехлов для предварительного прогрева шин в 2024-м может негативно повлиять на Формулу 1.

Эндрю Шовлин: «Будет невероятно сложно создать эффективные шины, способные без предварительного прогрева обеспечить эффективное сцепление с трассой столь быстрых и мощных машин.

Пример Формулы 2 неприменим. В Формуле 1 нагрузка на шины гораздо выше. На некоторых трассах мы проезжаем круг на 20 секунд быстрее. Для Pirelli это очень сложная задача, требующая множества предварительных этапов для поиска решения. При написании правил нужно действовать осторожно, чтобы запрет на термочехлы не опережал технические возможности шинников.

У этих машин больше прижимной силы на прямой, чем у машин, которые у нас были раньше. Скоростные нагрузки очень и очень высокие, команды постоянно работают над повышением скорости и в Pirelli с трудом успевают за этим прогрессом.

Вероятно, в Pirelli могли бы дать нам резину, способную работать в любых условиях, вот только гонки при этом станут менее интересными. Такие шины не позволят гонщикам атаковать в полную силу, а из-за очень высокого давления потеряют большую часть сцепления.

Важен оптимальный баланс между потребностями спорта и экологическими проблемами, которые всех заботят. Здесь главная проблема в том, чтобы спорт не стал хуже из-за того, что мы стремимся к некой поставленной цели».