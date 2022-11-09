Эриксон: Риккардо впечатлил перстень победителя Indy 500

Вчера завершилось турне Маркуса Эриксона, ныне гонщика IndyCar и победителя Indy 500, по городам Швеции, во время которого он встречался не только с болельщиками, но и, конечно, с местной прессой.

В интервью таблоиду Expressen Маркуса попросили оценить перспективы перехода в IndyCar Даниэля Риккардо, которому в этом году предстоит завершить карьеру в Формуле 1, и пока неясно, чем австралиец займётся в ближайшие годы.

Но прежде чем привести ответ Эриксона, надо пояснить, что победитель классической гонки в Индианаполисе получает не только переходящий кубок Borg-Warner Trophy и весьма солидный денежный приз, но также традиционный золотой перстень, украшенный бриллиантами.

«Вообще-то мы с ним немного поговорили в Остине, когда я был на недавнем Гран При США. Но ему не нравятся овалы, там он гоняться не хочет, – сказал Маркус, после чего сменил интонацию на шуточную. – Но его явно впечатлил перстень, который вручают победителю Indy 500, так что не исключаю, что из-за этого Даниэль ещё переменит своё мнение!

Впрочем, похоже, что пока он не стремится перейти в IndyCar, по крайней мере мне так показалось».

У Риккардо действительно другие планы: он надеется вернуться в Формулу 1 в 2024 году, рассчитывая в следующем сезоне сотрудничать с одной из топ-команд в качестве резервного гонщика.

По словам Эриксона, он понимает трудности, с которыми Риккардо столкнулся в McLaren, поскольку за время карьеры шведа в Формуле 1, продолжавшейся с 2014-го по 2018 гг., их тоже было немало: «Знаю по себе, что если у тебя нет уверенности в машине, ты запросто можешь потерять уверенность и в собственных силах, после чего всё стремительно летит в пропасть.

Но Даниэль – очень хороший гонщик, он не разучился быстро ездить, и дело скорее в дефиците уверенности в конкретной машине. Важно, чтобы машина соответствовала твоему стилю пилотирования, и тогда ты вновь обретёшь уверенность в себе».