Феттель думал об отставке уже в 2019-м

В интервью Der Spiegel Себастьян Феттель заявил, что думал об уходе из Формулы 1 ещё в 2019-м, когда перешедший в Ferrari молодой Шарль Леклер опередил его по итогам сезона…

Себастьян Феттель: «Шарль сел за руль и сразу поехал быстро. У него не было такого груза на плечах. Перед этим я два года пытался выиграть титул с Ferrari, и был немного этим надломлен, хотя ещё этого не понимал. За два года я потратил столько сил и энергии, в том числе психологической, а в итоге остался ни с чем – тогда и возникли сомнения в том, что что-то ещё может получиться.

В 2020-м я остался без контракта с Ferrari и думал об уходе, но у меня остались вопросы к самому себе, незавершённые дела в Формуле 1. Я спрашивал себя, способен ли я по-прежнему выступать на высоком уровне в Формуле 1?

Нет, я не считаю ошибкой переход в Aston Martin. Мне нужны были эти два года, чтобы получить все ответы. И тот факт, что сейчас у меня нет машины, на которой я мог бы показать, на что я способен, тоже способствовал моему уходу из спорта».