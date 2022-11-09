FIA использует новые технологии для модерации соцсетей

В FIA объявили о подписании контракта с Arwen.ai об использовании технологических решений компании, в том числе разработок в области искусственного интеллекта, для модерации своих каналов в социальных сетях. Разработки британской компании будут применяться для выявления оскорбительных и дискриминационных сообщений.

В FIA рассчитывают, что принятые меры позволят сократить онлайн-оскорбления в адрес волонтёров, официальных лиц федерации и участников. Сотрудничество с Arwen.ai является ключевым компонентом более широкой кампании, которую FIA запустит в ближайшие недели.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Как руководящий орган мы иногда подвергаемся критике за принимаемые решения по обеспечению соблюдения технического и спортивного регламента. Мы уважаем право людей на мнение и поощряем свободу слова, но всё большее количество сообщений в социальных сетях несут неприемлемый уровень агрессии.

Некоторые из подобных сообщений направлены в адрес сотрудников и волонтеров FIA. Я всегда заступаюсь за своих сотрудников, официальных лиц и волонтеров. Эти люди позволяют нам проводить гонки безопасно и всё контролировать. Без них не было бы гонок.

Мы также услышали мнение гонщиков Формулы 1 во время недавних брифингов. Они выразили свою обеспокоенность по поводу этой проблемы и заявили о готовности действовать. Мы призываем все гоночные сообщества объединиться в этой миссии.

Наша кампания будет основываться на недавней инициативе Drive It Out. Мы все должны объединиться, чтобы принять меры против оскорблений, преследований и разжигания ненависти. Мы должны бороться с этим недугом в нашем спорте. Опыт Arwen.ai станет ключевым инструментом в наших усилиях. Владельцы социальных сетей тоже должны внести свой вклад».