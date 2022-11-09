Логан Сарджент вернётся за руль в Сан-Паулу

Логан Сарджент вернётся за руль Williams на Гран При Сан-Паулу – американский гонщик отработает вторую сессию свободных заездов, заменив Алекса Элбона.

Для Логана это будет уже третий подобный опыт – он выезжал на трассу в тренировках в Остине и Мехико, и команда планирует пустить его за руль на следующей неделе в Абу-Даби.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «В Интерлагосе пройдёт финальный спринт сезона, поэтому время работы с машиной до наступления режима «закрытого парка» очень ограничено. Сан-Паулу расположен не так высоко над уровнем моря, как Мехико, но всё равно гонщикам непросто найти подход к трассе. Нам предстоит определиться с охлаждением силовой установки и тормозов в первой тренировке, а затем поработать с настройками перед вечерней квалификацией.

Высока вероятность, что в спринте все будут вплотную ехать друг за другом в зоне DRS, из-за чего с обгонами могут возникнуть проблемы. Поэтому квалификация очень важна, и будет нашим приоритетом до второй тренировки.

На бразильской трассе многое зависит от эффективности шин – в этот уик-энд Pirelli привезёт «средние составы». Температура трассы окажет влияние на поведение резины, а прогноз обещает тропические штормы почти во все дни. В таких условиях будет сложно предугадать оптимальную стратегию. Обгонять в гонке должно быть проще, чем в спринте.

Во второй тренировке Логан Сарджент сядет за руль машины Алекса. Это необычное решение для уик-энда в формате со спринтом, однако Логан получит полезный опыт для будущего. Он отлично справился в Остине и Мехико, поэтому мы уверены, что он вновь это сделает несмотря на необычный формат уик-энда».

Алекс Элбон: «В Бразилии действительно классная трасса старой школы с богатой историей и своим характером. Приятно видеть страстных болельщиков на трибунах – отличное место для гонок.

Впереди две заключительные гонки сезона, который мы хотим завершить хорошими результатами, и сделаем для этого всё возможное. Нас ждёт спринт, поэтому важно с самого начала уик-энда всё делать правильно. Посмотрим, как всё пройдёт».

Николас Латифи: «Я очень рад возвращению на трассу на финальные гонки сезона. Начнём с Бразилии, где нас ждёт спринт после большого перерыва. Мне всегда нравился такой формат уик-энда и всего одна тренировка перед квалификацией.

В теории бразильская трасса не очень подходит нашей машине, но погода всегда оставляет шансы. Судя по прогнозу, она вместе со спринтом может стать важным фактором в этот уик-энд. Постараемся использовать любую возможность».

Логан Сарджент: «Я рад возвращению за руль FW44 во второй тренировке в Сан-Паулу. Не могу дождаться дальнейшего прогресса вместе с командой, основываясь на опыте, полученном в Остине и Мехико.

Здорово, что я получил возможность сесть за руль на легендарной трассе с её профилированными поворотами и «эсками Сенны». Огромное спасибо всем в Williams за предоставленный мне шанс».