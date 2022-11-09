Пьер Гасли: Постараюсь заработать очки

За два этапа до конца сезона AlphaTauri уступает одно очко Haas F1 в в борьбе за восьмое место в Кубке конструкторов – и надеется отыграться…

Пьер Гасли: «Мы неплохо выглядели в Остине и Мехико, так что я с оптимизмом жду двух оставшихся этапов. Меня дважды оштрафовали, поэтому я не заработал очков, но в обеих гонках мы боролись в первой десятке, надеюсь, так будет и в Бразилии.

Для меня поездка в Интерлагос всегда особенная – в 2019-м именно там я завоевал свой первый подиум, а в прошлом году финишировал седьмым. В целом, я хорошо выступаю в Бразилии, у меня там много болельщиков.

С нетерпением жду начала уик-энда, хотя в этом сезоне нам на всех трассах приходится сложнее, чем год назад. Мы знаем, что бороться за очки будет сложно, но нет ничего невозможного. Мы будем стремиться заработать очки, чтобы опередить Haas. Погода может сыграть важную роль в этот уик-энд, прогноз обещает дождь в субботу и воскресенье – и мы готовы рискнуть.

В Сан-Паулу неровная трасса, но в Остине и Баку мы увидели, что наша машина с ними справляется, да и на симуляторе эти неровности меня не особенно беспокоили. Но с физической точки зрения уик-энд всё равно будет непростым – трасса закручена против часовой стрелки, а ни одна из прямых фактически не является прямой.

Впереди ещё один уик-энд с субботним спринтом, которые у нас пока не очень хорошо получались, но мы сделаем всё возможное, а спринт увеличит наши шансы побороться за очки, нужные команде в Кубке конструкторов».

Юки Цунода: «Уик-энд в Мехико прошёл позитивно, несколько на то, что я сошёл с дистанции, так что я еду в Бразилию с хорошим настроением. В первой тренировке я уступил свою машину Лиаму Лоусону, так что во второй пришлось быстро адаптироваться к машине. В гонке вплоть до инцидента я чувствовал, что отлично контролирую износ шин. Жаль, что всё закончилось сходом.

В прошлом году я впервые выступал в Интерлагосе – уик-энд получился напряженным, поскольку тоже прошёл в формате с субботним спринтом – на знакомство с трассой у меня была только одна тренировка. Тем не менее, я быстро адаптировался.

В этом году я уже знаю, чего ожидать. Недавно я поработал с трассой в Сан-Паулу на симуляторе и надеюсь, что в этот уик-энд буду быстр с первых кругов и хорошо проведу уик-энд. Цели не изменились – пройти в финал квалификации и заработать очки в гонке.

На симуляторе я почувствовал, что трасса очень неровная, что осложнит ситуацию в зонах торможения. Конфигурация закручена против часовой стрелки, я помню, что в прошлом году мышцы шеи здорово болели. Этой точки зрения предстоящая гонка – одна из самых сложных в сезоне, но я в хорошей форме».