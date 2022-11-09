Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

В Формуле 1 ищут нового глобального партнёра

В Формуле 1 ищут нового глобального партнёра

В настоящий момент десять компаний имеют статус глобального партнёра Формулы 1 – Aramco, AWS, Crytpo.com, DHL, Emirates, Heineken, MSC Cruises, Pirelli, Rolex и Salesforce. Как стало известно изданию SportBusiness, руководство чемпионата ищет замену Emirates.

Действующее спонсорского соглашение с дубайской авиакомпанией истекает в конце 2022 года, стороны продолжительное время вели переговоры о продлении, но так и не смогли договориться. Причиной стали разногласия о стоимости контракта – в Формуле 1 настаивали на удвоении спонсорских выплат со стороны авиакомпании, которые на данный момент, по различным оценкам, составляют 25 миллионов долларов в год.

Новые условия сотрудничества не устроили Emirates, и теперь в Формуле 1 ищут другую авиакомпанию, которая готова оплачивать статус глобального партнёра чемпионата.

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт