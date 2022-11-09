Валттери Боттас: Наша работа не закончена

За две гонки до конца сезона Alfa Romeo занимает шестое место в Кубке конструкторов с преимуществом в четыре очка. В команде рассчитывают увеличить отрыв от соперников на предстоящем этапе в Сан-Паулу.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Заработанные очки в Мехико стали хорошей наградой за работу, проделанную в последние несколько недель, и дали шанс увеличить отрыв от наших соперников в чемпионате. Кроме того, такой результат придал уверенность в обновлённой машине перед предпоследней гонкой сезона.

Этап в Бразилии всегда позволяет пережить невероятный опыт с первого же приезда на трассу. У автодрома богатая история, и можно ощутить страсть всех болельщиков на трибунах. Гонка обычно получается непредсказуемой, поэтому нужно быть готовыми ко всему.

Наша цель на уик-энд остаётся неизменной – выжать всё из машины и заработать очки. Нужно продолжать повышать темп, показанный в предыдущих гонках, и прибавить в квалификации, чтобы занимать более высокие позиции на старте. Мы максимально выложимся, чтобы как можно лучше справиться с работой».

Валттери Боттас: «Для гонщика Формулы 1 этап в Бразилии один из самых ожидаемых – страсть местных болельщиков невероятная, поэтому здорово подняться на подиум на этой трассе.

Было приятно заработать очки в Мехико, особенно после сложных гонок во второй половине сезона. Я сейчас в хорошем настроении – прошлую неделю я провёл в Аргентине, открыл для себя красивую природу и погрузился в южноамериканскую культуру. Я отдохнул и готов к двум заключительным гонкам сезона.

Наша работа не закончена. Нужно продолжать поддерживать высокий темп, чтобы не отставать от соперников и заработать больше очков перед финальной гонкой на следующей неделе».

Гуаньюй Чжоу: «Некоторые легендарные гонщики Формулы 1 родом из Бразилии, и я с нетерпением жду гоночный уик-энд на этой земле. Мне предстоит изучить ещё одну новую трассу, которую я уже оценил на симуляторе несколько недель назад – у меня высокие ожидания.

Здорово, что в Мехико команда вернулась в десятку, заработав важные очки. Мы знаем, что у нас хороший темп, поэтому я уверен, что если мы продолжим выкладываться, то сможем его сохранить.

Предстоящий уик-энд станет последним в сезоне в формате со спринтом, поэтому нужно подготовиться к нему как можно лучше. В Имоле и Австрии мы убедились, что произойти может всё, что угодно».