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Автоспорт

Дерек Уорик – третий стюард Гран При Сан-Паулу

Дерек Уорик – третий стюард Гран При Сан-Паулу

Бывший гонщик Формулы 1 и победитель «24 часов Ле-Мана» Дерек Уорик приглашен FIA на роль третьего стюарда Гран При Сан-Паулу.

Вместе с ним спорные ситуации в этот уик-энд будут разбирать представитель немецкой ассоциации DMSB доктор Герд Эннзер и представитель бельгийской федерации Мэтью Реммери.

Местную федерацию представляет бывший гонщик Формулы 1 и CART Роберто Морено.

В 2022-м на роль третьего стюарда приглашались Мика Сало в Имоле, Баку, Монце и Японии, Дерек Уорик в Бахрейне, Монако, Венгрии и Сингапуре, Дэнни Салливан в Майами и Великобритании, Эмануэле Пирро в Канаде и Нидерландах, Энрике Бернольди на Гран При Саудовской Аравии, Австралии, Франции, Бельгии и США и Витантонио Лиуцци в Мехико.

Источник:www.f1news.ru

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