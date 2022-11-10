Дерек Уорик – третий стюард Гран При Сан-Паулу

Бывший гонщик Формулы 1 и победитель «24 часов Ле-Мана» Дерек Уорик приглашен FIA на роль третьего стюарда Гран При Сан-Паулу.

Вместе с ним спорные ситуации в этот уик-энд будут разбирать представитель немецкой ассоциации DMSB доктор Герд Эннзер и представитель бельгийской федерации Мэтью Реммери.

Местную федерацию представляет бывший гонщик Формулы 1 и CART Роберто Морено.

В 2022-м на роль третьего стюарда приглашались Мика Сало в Имоле, Баку, Монце и Японии, Дерек Уорик в Бахрейне, Монако, Венгрии и Сингапуре, Дэнни Салливан в Майами и Великобритании, Эмануэле Пирро в Канаде и Нидерландах, Энрике Бернольди на Гран При Саудовской Аравии, Австралии, Франции, Бельгии и США и Витантонио Лиуцци в Мехико.