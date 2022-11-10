Фелипе Другович протестировал машину Формулы 1

Чемпион Формулы 2 сезона 2022 года и резервный гонщик Aston Martin Фелипе Другович впервые протестировал машину Формулы 1. На прошлой неделе бразилец проехал 300 километров в Сильверстоуне за рулём прошлогодней Aston Martin AMR21.

Пройденная дистанция позволила Фелипе получить суперлицензию, дающую право на участие в свободных заездах в рамках гоночного уик-энда Формулы 1. Команда подтвердила, что Другович проведёт первую тренировку в Абу-Даби, заменив Лэнса Стролла, и отработает день на тестах на трассе Яс-Марина 22 ноября.

Фелипе Другович: «Я получил невероятный первый опыт пилотирования машины Формулы 1. Я многому научился и проехал обязательную дистанцию, чтобы подготовиться к Абу-Даби. Погода была сложной, но в конце дня мне удалось проехать несколько кругов на сликах.

Скорость машины впечатляет – передачи переключаются плавно, а высокая прижимная сила позволяет на больших скоростях проходить повороты. Мне очень понравился прошедший день – я получил первую возможность полноценно поработать с командой на трассе».

Майк Крак, руководитель команды: «Фелипе отлично поработал на тестах в Сильверстоуне. Он быстро адаптировался к машине и сложным погодным условиям, и всего через несколько кругов набрал необходимый темп.

Всегда интересно смотреть, как молодой гонщик проезжает первые круги за рулём Формулы 1 – Фелипе максимально использовал эту возможность. Он умный гонщик, отлично сработался с инженерами, произведя на них впечатление своим профессионализмом, скоростью и обратной связью».