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Автоспорт

Гран При Сан-Паулу: Расписание пресс-конференций

Гран При Сан-Паулу: Расписание пресс-конференций

В Бразилии официальные пресс-конференции FIA традиционно начнутся в четверг. Гонщиков разделят на четыре группы – две ответят на вопросы пишущих журналистов в пресс-центре, а две выйдут к телекамерам.

В четверг пресс-центр посетят две пятёрки гонщиков. В первой группе Валттери Боттас (Alfa Romeo), Пьер Гасли (AlphaTauri), Карлос Сайнс (Ferrari), Серхио Перес (Red Bull) и Алекс Элбон (Williams).

Во второй группе Эстебан Окон (Alpine), Лэнс Стролл (Aston Martin), Кевин Магнуссен (Haas), Ландо Норрис (McLaren) и Макс Ферстаппен (Red Bull).

Остальные гонщики в четверг выйдут к телекамерам.

В пятницу официальных пресс-конференций пока не запланировано, а в субботу в пресс-центр придут представители команд.

Сначала это будут Том Маккаллоу (Aston Martin), Пол Монаган (Red Bull) и Франсуа-Ксавье Демезон (Williams).

Позже на вопросы ответят Отмар Сафнауэр (Alpine), Гюнтер Штайнер (Haas) и Андреас Зайдль (McLaren).

После квалификации и гонки на вопросы журналистов в пресс-центре ответит лучшая тройка дня.

Источник:www.f1news.ru

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