Автоспорт
Гран При Сан-Паулу: Расписание пресс-конференций
В Бразилии официальные пресс-конференции FIA традиционно начнутся в четверг. Гонщиков разделят на четыре группы – две ответят на вопросы пишущих журналистов в пресс-центре, а две выйдут к телекамерам.
В четверг пресс-центр посетят две пятёрки гонщиков. В первой группе Валттери Боттас (Alfa Romeo), Пьер Гасли (AlphaTauri), Карлос Сайнс (Ferrari), Серхио Перес (Red Bull) и Алекс Элбон (Williams).
Во второй группе Эстебан Окон (Alpine), Лэнс Стролл (Aston Martin), Кевин Магнуссен (Haas), Ландо Норрис (McLaren) и Макс Ферстаппен (Red Bull).
Остальные гонщики в четверг выйдут к телекамерам.
В пятницу официальных пресс-конференций пока не запланировано, а в субботу в пресс-центр придут представители команд.
Сначала это будут Том Маккаллоу (Aston Martin), Пол Монаган (Red Bull) и Франсуа-Ксавье Демезон (Williams).
Позже на вопросы ответят Отмар Сафнауэр (Alpine), Гюнтер Штайнер (Haas) и Андреас Зайдль (McLaren).
После квалификации и гонки на вопросы журналистов в пресс-центре ответит лучшая тройка дня.