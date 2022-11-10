«Хант против Лауды: новое поколение» выходит в прокат

Недавно в Лондоне состоялась премьера документального фильма «Хант против Лауды: следующее поколение», посвящённого соперничеству сыновей двух знаменитых чемпионов в гонках спорткаров.

Идея снять фильм о том, как Маттиас Лауда сражался с Фредди Хантом в GT и гонках на выносливость, появилась у британских кинодокументалистов восемь лет назад после успеха фильма Rush, посвящённого драматичному сезону 1976 года, когда отцы этих двух гонщиков вели сражение за титул в Формуле 1.

Те, кому посчастливилось побывать на премьере, отмечают, что подходы сыновей к гонкам очень похожи на те, что были характерны для Джеймса Ханта и Ники Лауды. Если Маттиас, как и его отец, предпочитает аналитический метод, работает над нюансами и старается ничего не упускать из внимания, то Ханта-младшего отличает лихость и яркий стиль пилотирования.

Кульминационный момент фильма – гонка в Донингтоне, перед которой Фредди не скрывает сомнений в собственных силах и опасается, что не сможет одолеть Матиаса на трассе.

28 ноября фильм будет показан на телеканале Sky, а также появится на различных стриминговых сервисах, в то числе на Amazon и iTunes.

Фильм снят силами Branded Studios, его режиссёром была Шарлота Фантелли, которой принадлежит эта продюсерская компания. Фантелли – весьма заметная фигура в британской киноиндустрии и за свои работы не раз получала награды на фестивалях документального кино.