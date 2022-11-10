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Автоспорт

Хельмут Марко о Максе и его соперниках…

Хельмут Марко о Максе и его соперниках…

Советник Red Bull Хельмут Марко заявил в интервью RTL, что в этом году Макс Ферстаппен превзошёл всех по уровню мастерства, только Хэмилтона и Леклера он считает сопоставимыми соперниками.

Хельмут Марко: «В этом году Макс пилотирует увереннее, чем когда-либо прежде, он здорово бережёт резину, проезжая на Soft большую дистанцию, чем другие гонщики на более жестких составах.

Макс с первого круга первой тренировки уверен в себе. На мокрой трассе он сразу на две секунды быстрее соперников, пока остальные привыкают к условиям.

Ферстаппену нужна машина с хорошей управляемостью передней оси, а то, что происходит с задней, его почти не волнует, хотя другие гонщики в такой ситуации нервничают.

Лишь двое гонщиков могут бороться с ним на высоком уровне – Леклер и Хэмилтон, из них у Льюиса есть явное преимущество в плане опыта, он умеет невероятно мотивировать себя. Я убежден, что в следующем году в Mercedes построят более конкурентоспособную машину».

Источник:www.f1news.ru

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