Ник де Вриз прошёл подгонку сиденья в McLaren

В четверг Ландо Норрис приболел и не присутствовал на официальных мероприятиях. В McLaren уверены – в пятницу он сядет за руль, но всё же подстраховались – один из резервных пилотов Mercedes, Ник де Вриз, прошёл процедуру подгонки сиденья на случай, если Ландо придётся заменить.

У McLaren нет официального резервного пилота, но они пользуются доступными для этой роли резервными гонщиками Mercedes. Ник хорошо знаком с машинами 2022 года, в этом году он заменял Алекса Элбона за рулём Williams в Монце, где заработал очки.