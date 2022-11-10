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Автоспорт

Ник де Вриз прошёл подгонку сиденья в McLaren

Ник де Вриз прошёл подгонку сиденья в McLaren

В четверг Ландо Норрис приболел и не присутствовал на официальных мероприятиях. В McLaren уверены – в пятницу он сядет за руль, но всё же подстраховались – один из резервных пилотов Mercedes, Ник де Вриз, прошёл процедуру подгонки сиденья на случай, если Ландо придётся заменить.

У McLaren нет официального резервного пилота, но они пользуются доступными для этой роли резервными гонщиками Mercedes. Ник хорошо знаком с машинами 2022 года, в этом году он заменял Алекса Элбона за рулём Williams в Монце, где заработал очки.

Источник:www.f1news.ru

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