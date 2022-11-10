Палмер: Риккардо лучше договориться с Haas или Williams

Джолион Палмер считает странным решение Даниэля Риккардо взять паузу и не выступать в 2023 году. По словам бывшего гонщика Формулы 1, если Даниэль рассчитывает на продолжение карьеры в чемпионате, то ему стоит договориться с Haas или Williams о контракте на следующий сезон.

Джолион Палмер: «Честно говоря, я удивлён, что Даниэль до сих пор продолжает улыбаться. Даниэль Риккардо, которого мы знаем и любим, умеет прорываться через пелотон и бороться колесо в колесо, как это было в Мехико. Было приятно видеть, как он прибавил.

Я думаю, что для него очень важно на высоком уровне провести оставшиеся две гонки, поскольку оказавшись на целый год вне игры, он сможет вспоминать о хороших результатах, а не о предыдущих ужасных девяти месяцах. В любом случае, мне кажется странным решение перейти в статус третьего пилота.

Если Льюис Хэмилтон в конце следующего года выиграет титул и неожиданно решит уйти, то я не думаю, что его место будет предложено Риккардо. Давайте смотреть правде в глаза: в McLaren его не возьмут, в Alpine его не хотят. Возьмут ли его в Mercedes, которая борется за титулы, после таких двух сезонов, которые он провёл в McLaren? Я сомневаюсь.

Я считаю, что если Риккардо хочет восстановить свою карьеру, то ему нужно выходить на старт и добиваться результатов, а не становиться третьим гонщиком. Конечно, я не Даниэль, и не знаю, что происходит в его голове. Может быть, и я это знаю по своему опыту, он чувствует себя деморализованным после двух лет в McLaren. Возможно, он чувствует, что с него хватит, и впервые за десятилетнюю карьеру он хочет просто отдохнуть. В таком случае роль третьего пилота подходит.

Однако если Даниэль хочет проявить себя и вернуться на старт, и у него для этого остаются силы, то, на мой взгляд, он должен попытаться договориться о контракте с Haas или Williams, пока там ещё не подтвердили контракт с Логаном Сарджентом».